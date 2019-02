Axa, sigilli al pub della sparatoria

Chiusura e sigilli firmati dal questore di Roma Guido Marino all' O' Connel Irish Pub di piazza Eschilo all'Axa, dove scoppiò la rissa che precedette la sparatoria in cui rimase ferito Manuel Bortuzzo (il nuotatore che in seguito è rimasto paralizzato).

Il provvedimento di chiusura, notificato dal commissariato di Ostia dopo i controlli amministrativi disposti dal dirigente Eugenio Ferraro, impone la chiusura del locale fino al prossimo ventisette febbraio.

La scorsa settimana il questore, sempre attento alla sicurezza della movida capitolina, aveva disposto la chiusura del Qube, la discoteca di via di Portonaccio, dopo il grave episodio che vide come vittime due buttafuori di colore, investiti volontariamente con una macchina da due fratelli perché respinti dal locale in quanto ubriachi e sotto effetto di droga e psicofarmaci.(E. Orl.)

