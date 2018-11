Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avveniristico, moderno, eco-friendly. L'ultimo locale del gruppo Pandenus (il sesto in città), nato sotto i grattacieli di Porta Nuova nell'intero piano terra e dehors del Coima Building, è quello che più rispecchia, nella location e nella proposta, il claim Cosmopolitan taste, Italian style del format del celebre bakery bistrot che presto si espanderà anche all'estero. Anche grazie all'ingresso in squadra dello chef pluristellato Enrico Bartolini che firma un menu ricco dei suoi grandi piatti rivisitati e pizze gourmet. Dallo spaghettone al pomodoro datterino all'agnolotto del plin con scalogno, salsa al prezzemolo e olive taggiasche, dal maccheroncino cacio, pepe di Sarawak, gruè di cacao e lime al carciofo fritto con ricotta di bufala, mandorla, menta e composta di cipollotto. Tra le pizze, tutte realizzate con un blend di farine integrali e bio, imperdibili la mortadella (base focaccia con stracciatella fiordilatte, mortadella e granella di pistacchio e la tonnata (vitello, salsa tonnata e fior di cappero). Imperdibili i cocktail anche in accompagnamento ai piatti.Pandenus - Milano, piazza Gae Aulenti - Tel. 02/65.38.05 - sempre aperto - costo 40 euro.(C.Bur.)