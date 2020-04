Avrebbero effettuato false prescrizioni mediche, utilizzando ricette e timbri rubati in studi medici, utilizzandole per acquistare un farmaco a base di ossicodone in alcune farmacie del territorio pontino e di Roma sud che poi rivendevano. Per questo in 7 sono stati arrestati all'alba dai carabinieri del Nas di Latina. Ricettazione e falso in certificazioni mediche, truffa ai danni del servizio sanitario nazionale e spaccio di farmaci ad azione stupefacente sono, a vario titolo, i reati contestati alle 7 persone arrestate all'alba dai carabinieri del Nas di Roma e Latina, coadiuvati nella fase operativa dai militari di Latina, Frosinone e Terni. I militari hanno eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere e 3 ai domiciliari emesse dal gip di Latina Giuseppe Cario. Tra loro c'è anche una donna.

