Avion TravelCASA DEL JAZZA distanza di quindici anni dall'ultimo albumdi inediti l'atteso ritorno della celeberrima band capitanata da Peppe Servillo, tra passato e futuro, in Privé tour.Viale di Porta Ardeatina 55, oggi alle 21, 20 euroiconcertinelparco.itSimona SeveriniMassimo NunziVITTORIANOIncontro sereno fra anime compatibili è il progetto, che propone testi delle poetesse Doris Kareva, Cynthia Zarin, Yann Apperry accompagnate da Simona Severini (voce e arrangiamenti) e Massimo Nunzi (tromba e arrangiamenti) e altri musicisti.Da via del Teatro di Marcello, lato Ara Coeli, oggi alle 21, 066783587art-city.itLa mascheraNA COSETTA ESTIVAUna delle band più ricercate della scena indie campana. Il loro ultimo disco, ParcoSofia, uscito a novembre, era nella cinquina delle Targhe Tenco 2018.Via Biordo Michielotti 4, domani alle 21,3473351416Magic Fire FestivalRAINBOW MAGICLANDLe migliori Aziende pirotecniche italiane e internazionali si sfideranno in esibizioni/spettacoli di fuochi e giochi piromusicali preceduti da un flame show a bordo lagoVia della Pace snc, Valmontone (Roma)domani e domenica;28 e 29/07 alle ore 22