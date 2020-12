Avevano un gruppo whatsapp chiamato gli amici di Finocchio, dove aggiornavano i tossicodipendenti sulla disponibilità di cocaina, o su altre offerte di altre droghe. Dopo l'arresto dei due fratelli spacciatori che, avevano una fitta rete di pusher che gestiva lo spaccio in modo itinerante, i carabinieri del nucleo investigativo si via In Selci hanno sequestrato un patrimonio di oltre milione di euro costituito da una villetta quadrifamiliare, da un'autovettura e di tutte le somme di denaro presenti nei conti correnti intestati e riconducibili ai due fratelli.

L'immobile sequestrato, secondo il pubblico ministero Francesco Minisci e dell'aggiunto Lucia Lotti, è stato edificato dai due fratelli con il denaro illecito e attualmente gli garantisce una fonte di reddito in quanto tutte le quattro unità abitative risultano affittate. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Frascati, avevano documentato l'esistenza di una vera e propria piazza di spaccio alla Borghesiana, un territorio considerato cuscinetto tra le storiche borgate di Tor Bella Monaca e Tor Vergata, che spesso è sfuggito alle lenti d'ingrandimento delle indagini che nella zona hanno assicurato alla giustizia migliaia di narcotrafficanti spesso legati alla Camorra ed alla 'ndrangheta.(E. Orl.)



Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 05:01

