Avevano organizzato un pranzo all'interno di una tavola calda per festeggiare le nozze. Tredici cittadini bengalesi erano pronti a banchettare in barba ai divieti. Ma un blitz della municipale ha messo fine ai festeggiamenti nel locale in via della Magliana.

Arrivata la segnalazione alla Centrale Operativa, gli agenti del XI Gruppo Marconi, lunedì, sono intervenuti nella tavola calda, dove gli avventori si erano riuniti, consumando cibi e bevande, per festeggiare una coppia di amici uniti da poco in matrimonio, contravvenendo alla disposizioni per il contenimento del contagio. Tutti i commensali, oltre al titolare dell'esercizio, sono stati sanzionati e per il locale è stata disposta la chiusura di 5 giorni. Le pattuglie del XIII Gruppo Aurelio, invece, sono dovuti intervenire in zona Valle Aurelia, per un assembramento segnalato presso un centro sociale. Una decina i ragazzi radunati all'interno del locale: anche in questo caso multe e sigilli.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

