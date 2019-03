Aveva pubblicato una sua foto osé sul sito internet per cuori solitari Bakecaincontri con nome falso, pensando così di garantirsi l'anonimato. Così non è stato. Un altro utente, un 28enne di nome Lorenzo in cerca d'incontri, è riuscito a scoprirne l' identità arrivando, con abilità quasi mefistofelica, ad accedere anche alla rubrica dei contatti che aveva sul profilo Facebook. Dopo averci chattato, ha cominciato a minacciarlo chiedendogli del denaro, altrimenti avrebbe inoltrato la foto pornografica a tutti i suoi conoscenti. La vittima del ricatto a luci rose, terrorizzata per le conseguenze sulla sua reputazione che la divulgazione delle immagini avrebbero provocato, ha assecondato l'estorsore dicendosi disposto a versargli la cifra di cinquecento euro, ma poi si è rivolto alla polizia del commissariato Primavalle. I detective, diretti da Tiziana Lorenzo, hanno concordato il luogo per la consegna dei soldi. Quando l'uomo si è avvicinato per raccoglierle, gli agenti lo hanno ammanettato con l'accusa di estorsione. (E.Orl.)

