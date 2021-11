«Aveva il pregio di ascoltare gli altri sul palco». Il batterista Roberto Gatto è tra i musicisti che hanno collaborato di più con Chet Baker. Concerti per tutto il periodo europeo, incidendo Soft Journey e Chet on Poetry. «Ho iniziato a lavorare con lui che avevo 18 anni».

È vero che non amava i batteristi?

«Vero. Ero entrato nelle sue simpatie. Ho suonato con lui fino al concerto di Torino, pochi giorni prima che morisse. Fu fermato alla frontiera, gli fu trovato metadone. Arrivò tardissimo. Mi diede un pugno sulle spalle e mi disse Non ho problemi a suonare con te. Fu l'ultima volta che lo vidi. L'odio era una questione di dinamica: i batteristi suonano forte, lui aveva il problema a spingere il suono (perse i denti per l'aggressione che ricevette, ndr)».

Aneddoti?

«Amava le macchine. Un giorno mi venne a prendere a Bonn. Caricammo la batteria e partimmo sotto una tormenta di neve. Andava a 200 km all'ora, fumando canne e ascoltando Weather Report. Mi feci il segno della croce. E quando dopo i concerti doveva pagarci, si presentava con un pacco di dollari, se ti distraevi un attimo ti fregava (ride, ndr)».

Lei ha suonato nel carcere di Lucca nella cella dove fu recluso.

«Durante un tributo. È stato emozionante. Fu benvoluto anche lì. Era un genio». (R. Vec.)



Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA