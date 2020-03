Aveva già scavalcato la balaustra del ponte del viadotto della Magliana, in direzione di via Isacco Newton, deciso a lanciarsi nel vuoto. Un uomo di 50 anni è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale un attimo prima del gesto estremo. I fatti sabato sera, quando la pattuglia del XI Gruppo Marconi, in servizio di controllo nella zona, ha avvistato una persona che aveva già oltrepassato la balaustra del ponte, pronto a lanciarsi nel fiume. Gli agenti, capito subito quanto stava per accadere, sono scesi dall'auto e, scavalcando il guardrail, hanno raggiunto l'uomo in pochi secondi riuscendo così a fermarlo prima che si gettasse nel vuoto. Una volta afferrato e salvato, i vigili hanno raccolto lo sfogo del 50enne, afflitto da problemi familiari e ora affidato a personale sanitario per gli accertamenti e le cure del caso.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA