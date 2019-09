Aveva allestito una piantagione di marijuana nella sua abitazione, con tutto l'occorrente per ricreare le condizioni climatiche ideali per la fioritura. Per questo un romano di 26 anni, residente a nord della Capitale, è stato arrestato dai finanzieri. I militari hanno identificato il ragazzo scandagliando l'ambiente degli spacciatori della zona e, dopo averlo osservato per giorni, hanno scoperto nella sua abitazione una serra adibita alla coltivazione e dotata di lampade per colture idroponiche, nonché un impianto di ventilazione e aspirazione, termometri, timer, fertilizzanti e bilancini di precisione. I finanzieri hanno rinvenuto anche diverse bustine di droga pronte per lo smercio. Inoltre, una successiva perquisizione in un secondo appartamento, ha permesso di trovare altri 400 grammi di marijuana.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

