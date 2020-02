AVEVA ACCOMPAGNATO MOGLIE E FIGLIE

Sarà l'autopsia disposta a chiarire le circostanze in cui è morto il giornalista tedesco 83enne Christophe Bernard Hulsebusch Muller. L'uomo è stato ritrovato ieri riverso in una pozza di sangue, con una vistosa ferita alla testa, all'interno dello stabile di piazza Apollodoro dello storico poliambulatorio medico convenzionato con i giornalisti italiani.

Secondo una prima ricostruzione, l'anziano aveva accompagnato la moglie insieme alle figlie ad una seduta di fisioterapia al piano terra della struttura assistenziale. Ma improvvisamente i familiari l'hanno perso di vista. Potrebbe essere salito ai piani superiori, magari fino al terzo, dove ci sono uffici per ora sfitti. Gli investigatori non escludono l'ipotesi del suicidio. Le indagini sono state delegate dalla Procura al commissariato Vescovio e della polizia scientifica. «Siamo sconcertati per la tragedia - hanno commentato alcuni responsabili della struttura convenzionata - in decenni di attività, anche se in questa sede non siamo da troppo tempo, non era mai successo niente del genere». (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Febbraio 2020, 05:01

