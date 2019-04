Aveva 187 autoveicoli intestati: denunciato

Era un prestanome al soldo di moltissimi criminali rom e zingari che vivevano e lavoravano nella Capitale, e che utilizzavano le automobili a lui intestate per compiere rapine, furti e altri reati. L'uomo, un 55enne egiziano residente a Poppi, in provincia di Arezzo, è infatti risultato intestatario di ben 187 automobili, di diverse marche e modelli. Per questo è stato denunciato con le accuse di falsità materiale e ideologica.

Le forze dell'ordine sono risaliti all'uomo dopo che, nel maggio 2018, una delle vetture a lui intestate era stata segnalata da una vittima di una rapina, che era riuscita a fornire una descrizione del veicolo su cui i ladri si erano dati alla fuga, targa compresa. Successivi accertamenti hanno appurato che l'egiziano era l'intestatario del veicolo, e da qui si è risalito al suo immenso parco auto, che è stato interamente posto sotto sequestro dai Carabinieri.

Secondo quanto emerge dalle indagini, i criminali nomadi sono riusciti a sfruttare una serie di agenzie di pratiche auto compiacenti che, sfruttando firme e documenti falsi, intestavano all'egiziano i veicoli, cercando di rendere difficile risalire ai veri utilizzatori delle automobili. (L.Cal.)

