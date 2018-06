Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Avete la mia parola, l'Iva non sarà aumentata». Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi di Maio, rassicura i commercianti (piuttosto furibondi, con il presidente Sangalli che ha detto «l'Iva non si tratta e non si baratta») riuniti nell'assemblea di Confcommercio e promette che le clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'Iva dal 2019 «saranno disinnescate». Una promessa impegnativa visto che per farlo il governo dovrà trovare 12,4 miliardi per il 2019 e altri 19,5 per il 2020. In assenza di interventi, l'aliquota Iva ridotta (oggi al 10%) salirebbe all'11,5% e quella ordinaria (rimasta al 22%) al 24,2%.Ma non è questa l'unica promessa che il nuovo governo ha fatto agli imprenditori. L'obiettivo è ridurre norme e burocrazia, come ha ribadito Di Maio. E allora via lo spesometro, via il redditometro, via gli studi di settore. E inversione dell'onere della prova nei casi evasione. «Siete tutti onesti, fino a prova contraria. E' lo Stato che deve dimostrare che hai evaso», chiosa Di Maio. Gli imprenditori ci credono e interrompono il discorso del ministro con molti applausi. La linea viene confermata anche dall'altro vicepremier, Matteo Salvini che sulla semplificazione e l'abbassamento delle tasse ha puntato da tempo. Accanto alle promesse però, ancora nessun accenno alle coperture che andranno trovate prima della fine dell'anno. (M.Oss.)