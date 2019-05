Avengers-Endgame, incassi da supereroi. Battuto anche Titanic

Avengers spazza via tutti. Endgame, l'ultimo capitolo della saga dei supereroi, dopo aver superato i 2 miliardi di incassi mondiali, sorpassando Titanic al secondo posto nella classifica di sempre, in Italia in due weekend ha superato i 26 milioni di euro. Si devono accontentare di molto meno tutti gli altri, a partire da Stanlio e Ollio, secondo con poco più di un milione di euro di incasso al debutto. Terza è la commedia italiana Ma cosa ci dice il cervello, con protagonista Paola Cortellesi, che guadagna 608 mila euro nel weekend (4,4 mln in tre settimane).

L'altra novità Attacco a Mumbai guadagna in totale 584 mila euro, davanti a Non sono un assassino, thriller tratto dal libro di Francesco Caringella con Riccardo Scamarcio, con 429 mila euro e a I fratelli Sisters (254 mila).

