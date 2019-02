Avanti pure il Napoli: ora è rischio derby

ROMA - Tutto facile per il Napoli di Carlo Ancelotti che elimina lo Zurigo con un rotondo 2-0 (e ritrova le reti che mancavano da un po') al San Paolo e si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League, dopo il 3-1 all'andata in Svizzera. Il tecnico azzurro fa un po' di turn-over in vista del campionato e le seconde linee lo ripagano con una splendida prestazione.

Segnano infatti Verdi e Ounas, due che di spazio fin qui ne hanno trovato poco in azzurro. Per Verdi si tratta del terzo gol da quando è al club di De Laurentiis, per Ounas anche un delizioso assist proprio di Verdi, a conferma delle qualità del giocatore, fin qui un po' chiuso dall'attacco del Napoli e in particolare da Mertens, al quale Ounas assomiglia anche fisicamente. Un gol per tempo chiudono il match: prima Verdi, perfetto a girare in rete al volo su servizio di Ounas, appunto, al 43'.

Poi lo stesso franco-algerino che raddoppia al 75'. Per l'occasione c'è spazio anche per Diawara, dall'inizio, e per Luperto, dal 58', che fanno bella figura. Al 92' clamoroso errore davanti alla porta di Milik. E oggi sorteggio a Nyon, col rischio derby italiano, visto che non ci saranno teste di serie.(M.Lob.)

