Avanti con Tare il ds ha firmato il rinnovo fino al 2020

ROMA Continua senza sosta l'operazione rinnovi messa in atto dal presidente Lotito: dopo Immobile, Milinkovic e Radu è toccato ad Igli Tare. Il diesse biancoceleste, in scadenza il prossimo 30 novembre, ha firmato un contratto per altre due stagioni con ingaggio raddoppiato passato da 500mila euro a oltre 1 milione di euro e un'opzione per altri due anni. Un colpo quello del patron laziale che grazie all'albanese è riuscito a mettere a segno importanti plusvalenze da Keita, passando per Felipe Anderson fino a Lucas Biglia.Ciliegina sulla torta l'acquisto di Milinkovic-Savic prelevato dal Genk per 14 milioni di euro totali e oggi valutato oltre 100 milioni. Ieri infine la Lazio è partita per il viaggio ad Auschwitz organizzato dal Comune di Roma. La delegazione biancoceleste è composta da Angelo Peruzzi, Arturo Diaconale e alcuni ragazzi delle giovanili.(E. Sar.)riproduzione riservata ®