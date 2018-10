AUTUNNO ROMANO

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valeria ColliDopo l'Estate Romana, arriva l'autunno dell'arte contemporanea. Durerà circa tre mesi Contemporaneamente Roma, la manifestazione dedicata alla produzione culturale contemporanea: dalla musica al cinema, dalla fotografia al teatro, fino alla danza.Tanti gli eventi in programma a Roma fino al 21 dicembre, appuntamenti a cui collaborano i principali enti e istituzioni culturali della città: la Fondazione Cinema per Roma, la Fondazione Musica per Roma, Fondazione Romaeuropa, l'Accademia di Santa Cecilia, il Teatro dell'Opera, il Teatro di Roma e i Teatri in Comune, la Casa del Cinema, l'Azienda Speciale Palaexpo, l'Istituzione Biblioteche di Roma.Regista è il vicesindaco con delega alla cultura, Luca Bergamo, che ha spiegato così la ratio della manifestazione: «Rendere più percepibile l'offerta culturale contemporanea che esiste nella città e che si concentra in particolare in questa stagione, animare, aprire delle finestre non solo in centro ma su tutto il territorio.Per questo, abbiamo inventato il brand Contemporaneamente Roma e per questo abbiamo costruito questo bando da 500 mila euro, che speriamo di poter aumentare nei prossimi anni. Quest'anno ci sono 25 progetti che integrano l'offerta culturale da qui al 21 dicembre», ha spiegato. Tanti i luoghi della città interessati, dal centro alla periferia, con mostre, balletti, proiezioni e concerti.Nel frattempo si tirano le somme dell'Estate Romana con i primi feedback dell'ufficio spettacolo del dipartimento Cultura, secondo cui l'edizione 2018 avrebbe registrato ben 1.400.000 presenze (a fronte delle 700.000 del 2017).«Vogliamo approfondire questo dato, ma sembrerebbe che l'estensione di un mese dell'Estate Romana abbia prodotto quasi il doppio dei visitatori. C'è comunque una tendenza per cui raggiungere territori non centrali crea o rende visibile la domanda di cultura», la parole di Bergamo.riproduzione riservata ®