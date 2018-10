Autunno, profumo di donna

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Autunno, si cambia profumo.Dior ha lanciato Joy, eau de parfum che porta con sé la luce di note agrumate, fiori sensuali e muschi morbidi come un abbraccio e ha il volto della bellissima attrice Jennifer Lawrence. Dolce & Gabbana si ispira a Roma, sia per il nuovo profumo sia per la linea beauty. The Only One (testimonial Emilia Clarke) è la nuova ipnotica fragranza che cattura la femminilità abbinando violetta e caffè e dando vita a un connubio intrigante e fiorito. Nella Capitale è stata lanciata anche la nona fragranza di Louis Vuitton, l'Attrape-Rêves (l'acchiappa-sogni) con Emma Stone protagonista di note audaci, legnose, che evocano il viaggio, tema caro al brand. È un inno femminista l'ultima essenza di Zadig&Voltaire, Girls Can Do Anything: accordi di felce con pera e fava tonka, il tutto adagiato su una base di vaniglia, muschio e ambroxan.E Signorina Misteriosa di Ferragamo fonde more selvatiche con un bouquet di neroli, fiori d'arancio e tuberosa. La vaniglia nera abbinata al patchouli contribuiscono a rendere il jus avvolgente. (A.Vil.)