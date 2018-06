Autoscatta la rivoluzione

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il primo selfie made in Italy? Nel 1962, quando gli italiani conobbero la prima cabina per fototessera installata in quella che oggi è la Galleria Alberto Sordi, nel cuore di Roma. E fu amore a prima vista: nelle prime settimane si formavano metri e metri di fila per avere quella foto divisa in quattro. Era la madre di tutti i selfie. Oggi, come allora, basta entrare e chiudersi la tenda alle spalle, qualche giro veloce allo sgabello, ci si siede, si sorride e si cerca di non guardare troppo a lungo la luce davanti agli occhi. Altrimenti, si sa, la smorfia è assicurata. E poi lo scatto. Di quelli che ancora fanno sognare, in attesa di vederne il risultato uscire dal cassettino esterno. È così da 55 anni. Praticamente un pezzo di storia dell'Italia, di volti che cambiano, di coppiette e di amici, di famiglie e di bimbi piccoli in braccio, di smorfie e foto ricordo. Un archivio di emozioni da 10 milioni di foto l'anno.La casa produttrice è la Dedem Spa, si trova ad Ariccia e, da quel caratteristico paese dei Castelli Romani, arriva in tutta Italia. E allora, visto che i ricordi vanno custoditi, Dedem oggi lancia ImpressMe: una nuova, rivoluzionaria app che consente di stampare le foto, memorizzate su tablet e telefonini, in qualsiasi cabina per fototessera con un semplice clic. Il motivo? Per evitare che la maggior parte di quelle immagini vadano perdute, anche le più belle.«Oggi spiega Riccardo Rizzi, Presidente del Gruppo Dedem si fanno centinaia di fotografie in più rispetto alle canoniche 30 dei vecchi rullini, anche se la maggior parte, se non tutte, rimangono sul cellulare o sul tablet. Per questo abbiamo pensato che fosse un'esigenza e un piacere avere la possibilità di svilupparle in formato cartaceo, in modo semplicissimo. Da qui è nata ImpressMe». E così la cabina per fototessera si rifà il look: strizza l'occhio al passato e, in un mondo sempre più digitale, offre un tributo alla carta. ImpressMe è un software che, in sostanza, materializza i ricordi e punta ad avere un impatto forte sulle abitudini degli italiani. Proprio come accaduto nel 1962.