AUTOGOL DI TOTI

Claudio Fabretti

Bufera su un tweet del governatore della Liguria, Giovanni Toti. «Solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate», si legge nel tweet. Poi, la rettifica dello staff: «Il senso di questo tweet, che appartiene a un ragionamento più ampio, è stato frainteso. I nostri anziani sono i più colpiti dal virus, sono persone spesso in pensione che possono restare di più a casa e essere tutelate di più». Infine, arrivano le scuse dello stesso Toti: «Chiedo scusa se ha offeso qualcuno, quel tweet non rappresenta il mio pensiero». E ancora: «Quel tweet è stato scritto malamente da un mio collaboratore. Mi dispiace e chiedo scusa... Proteggendo gli anziani, proteggiamo anche il resto dei cittadini».



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

