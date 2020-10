Autodemolitori, sì alla proroga di 2 anni

Enrico Chillè

Vittoria per gli autodemolitori: resteranno dove sono, a Roma, per altri due anni. La Corte Costituzionale ha infatti respinto il ricorso del Governo contro la deroga concessa dalla Regione Lazio agli impianti presenti sul territorio comunale.

Gli autodemolitori, quindi, potranno continuare ad operare a Roma in attesa del piano di delocalizzazione del Campidoglio, che ha come obiettivo il trasferimento degli impianti fuori dai centri abitati. Nella sentenza è stata evidenziata la necessità di garantire un servizio rilevante per la città ed è stata riconosciuta la legittimità della deroga della Regione Lazio. La disciplina del settore, conferma infatti la Consulta, appartiene alle Regioni e non al Governo nazionale. Virginia Raggi aveva bloccato le autorizzazioni nel 2018, con l'obiettivo di delocalizzare gli impianti entro la fine di quest'anno, ma una pioggia di ricorsi aveva rallentato tutto. La Regione, a quel punto, aveva cercato di mettere una pezza concedendo una deroga, contro cui la sindaca aveva chiesto l'intervento di Palazzo Chigi, finito con un ricorso respinto.

