Autobus si ribalta strage di turisti

Tragico incidente in Messico. Un pullman di turisti in viaggio lungo la riviera Maya si è ribaltato sull'autostrada e nello schianto sono morte almeno 12 persone, tra cui sette americani e due svedesi. Tra loro, fanno sapere le fonti locali, anche alcuni bambini piccoli. Altri 18 passeggeri sono rimasti feriti mentre fonti vicine alla Farnesina fanno sapere che i due italiani a bordo sarebbero illesi. Tra le vittime anche canadesi, messicani, brasiliani. Alcuni di loro, trasferiti da veicoli privati in quattro ospedali della zona, sono stati dimessi dopo poco. L'autista del veicolo, dopo l'impatto, si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 20.30, ora italiana, quando il bus, con a bordo 31 persone, era in viaggio lungo la strada che conduce al sito archeologico di Chacchoben a circa 200 chilometri a sud di Tulum, nello Stato messicano di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan.L'incidente è stato causato dalla foratura di uno pneumatico. I turisti erano saliti sul pullman della Costa Maya Mahahual dopo avere lasciato una nave da crociera Usa, per visitare una delle mete della costa messicana più frequentate dagli stranieri. L'Ambasciata d'Italia a Città del Messico, in stretto raccordo con la Farnesina, si è immediatamente attivata, restando in contatto con le autorità locali per seguire le evoluzioni dell'accaduto e monitorare le condizioni dei connazionali coinvolti nell'incidente stradale. (F.Sci.)riproduzione riservata ®