Auto, ma anche cultura e solidarietà. È tutto pronto per la terza edizione del trofeo auto d'epoca La Dolce Vita, gara di regolarità su un circuito di cento chilometri che toccherà Santa Marinella, Santa Severa, Oriolo Romano, Tolfa e Cerveteri. Protagoniste fino a domenica oltre 60 auto storiche prodotte tra il 1910 e il 1970, tra cui dei pezzi unici come un'Alfa Romeo 1750 6C Gran Sport Zagato del 1931 e una Balilla Coppa d'Oro del '36. Il programma prevede anche un concorso d'eleganza che obbligherà gli equipaggi ad esibirsi in abiti d'epoca ispirati alla Dolce Vita. Il via della manifestazione oggi alle 17 nella sede dell'Ospedale Bambino Gesù a Santa Marinella, alla quale verrà devoluto una somma per i piccoli ricoverati nella struttura (info www.circuitostoricosantamarinella.it. (D. Pet.)

Venerdì 31 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA