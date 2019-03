Auto e hi-tech a prezzi stracciati Presa la gang delle frodi on line

Emilio Orlando

Apparecchi hi-tech di ultima generazione a prezzi stracciati. Smartphone, iPad, hoverboard, ma anche motoseghe e semplici pezzi di ricambio per automobili, messi online con tanto di fotografie sui siti e-commerce per attirare i potenziali acquirenti nella truffa. Questi ultimi, dopo aver pagato il prezzo stabilito per comperare l'oggetto sulle carte prepagate intestate ai prestanome vicini ai promotori del raggiro, rimanevano con l'amaro in bocca quando si accorgevano di essere stati truffati.

Se qualcuno minacciava di denunciare veniva intimidito dal capo dell'organizzazione, che prospettava dei legami di appartenenza - di fatto inesistenti - con il clan Casamonica, annunciando ritorsioni. Al gruppo dei cinque truffatori, i cui componenti risiedevano tra la Capitale e la provincia, oltre ai reati di truffa è stata riconosciuta dalla procura di Tivoli anche l'associazione per delinquere, agendo questi in maniera organizzata ed avvalendosi anche di teste di legno che si intestavano le carte Postepay.

In quasi due mesi sono state centocinquantasei, le truffe messe a segno in tutto il territorio italiano. In manette sono finiti Claudio Calitri di 49 anni, considerato dai carabinieri il vertice dell'organizzazione, Emanuele Forgione, Mario Casarelli, Daniela Fontecchia e Tatiana Piras, mentre un'altra ragazza è stata denunciata a piede libero. Le indagini sono iniziate nel 2017 dopo la denuncia, alla stazione dei carabinieri di Colonna, in provincia di Roma, di una donna vittima della truffa che, quando minacciata da Claudio Calitri, aveva registrato un audio della conversazione con il falso venditore.

Lo stesso file, una volta acquisito dai carabinieri, è stato inviato ai detective del reparto investigazioni scientifiche per il confronto della voce con un'altra voce intercettata dagli investigatori della compagnia di Frascati durante un colloquio, sempre con stesso malvivente. In questo modo gli inquirenti hanno potuto ricostruire con un lavoro certosino d'indagine tutte le truffe messe a segno dai cinque malviventi. Come specchietto per le allodole per attrarre i potenziali clienti da frodare, veniva messa in evidenza su un annuncio una PlayStation 4, ultimo modello, ad un prezzo poco al di sopra dei cento euro.

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA