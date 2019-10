Auto contro pullman, donna in coma

Salvatore Garzillo

Le immagini dello schianto sono impressionanti. La parte anteriore della Ford Focus è completamente distrutta, il cofano spalancato, un rottame schiantato contro un autobus duro come un muro. Sono le 7,50 quando all'angolo via Giordani e via Gonin, a Milano, il traffico si blocca per l'impatto. Alla guida c'è una donna di 55 anni, uscita dal veicolo praticamente illesa (sarà trasportata in codice verde), mentre l'amica 42enne che viaggia al suo fianco sbatte violentemente la testa contro il parabrezza riportando ferite gravissime. Attualmente è in coma farmacologico al Policlinico, ieri i medici non hanno voluto sbilanciarsi con previsioni, rimandando a oggi ulteriori bollettini. Come spesso accade in questi casi, la notte sarà fondamentale.

Trasportati al San Carlo in codice giallo, ma in condizioni non preoccupanti, anche i due bambini di 5 e 6 anni seduti dietro. Se l'è cavata con qualche graffio, invece, il 40enne che guidava l'autobus della linea 312 che a quell'ora, incredibilmente, era completamente vuoto.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma dalla prima ricostruzione sembra che l'automobilista abbia attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. In quel momento il mezzo dell'Atm, col semaforo verde, stava per svoltare a sinistra e la donna non è riuscita a evitare l'impatto. C'è un'altra possibilità: la 55enne potrebbe aver confuso il semaforo verde di svolta a sinistra pensando che fosse quello per la propria direzione. Le telecamere della zona dovrebbero aver ripreso la scena ma sono in corso verifiche sul timing dei semafori. L'analisi sarà fondamentale per determinare le responsabilità anche in termini di risarcimenti economici.

I soccorsi sono stati immediati perché dietro il bus c'era un'ambulanza che attendeva di svoltare nella stessa direzione. Il traffico è stato paralizzato per ore per consentire prima il recupero dei feriti, poi i rilievi e infine la rimozione dei veicoli.

