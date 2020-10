Auto contro guardrail, bimbo in codice rosso

Un sorpasso azzardato oppure il fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia: sono le probabili cause dell'incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio al chilometro 14,500 della via Laurentina. Tra i tre feriti trasportati in ospedale in codice rosso c'è anche un bambino di 7 anni che viaggiava insieme ai due adulti a bordo dell'automobile: la vettura è sbandata e ha colpito un'altra auto che proveniva dalla direzione opposta.

Per estrarre le persone intrappolate nelle lamiere (rimaste schiacciate a causa dell'urto violentissimo, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando provinciale che, con un divaricatore, hanno aperto le portiere e salvato gli occupanti dell'abitacolo. I soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente con l'eliambulanza e un auto medica per prestare le prime cure d'emergenza e di rianimazione. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

