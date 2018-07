AUTISTI BLINDATI

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleUn prototipo di cabina blindata verrà introdotto in maniera sperimentale entro l'anno su 74 autobus della flotta Atac. L'annuncio è arrivato ieri dal Campidoglio per voce dell'assessore alla Mobilità Linda Meleo che ha risposto alla consigliera di opposizione Svetlana Celli (lista civica Roma Torna Roma) nel corso del question time in Aula Giulio Cesare. Al centro dell'interrogazione la sicurezza degli autisti romani, a volte vittime di vere e proprie aggressioni sul posto di lavoro.«È in fase di sperimentazione, grazie al piano per la sicurezza dei mezzi presentato da Atac, un prototipo di cabina blindata da introdurre su 74 bus entro l'anno, che si accompagna alla accensione delle nuove telecamere», ha detto Meleo. Secondo cui il trend delle aggressioni ai conducenti «è in diminuzione nel corso del 2018, anche se episodi ci sono, perché dovuti anche a comportamenti sopra le righe di alcuni cittadini. Atti da condannare con fermezza».«Il piano anti-aggressioni a cui fa riferimento l'assessora risale a febbraio, sono passati cinque mesi e siamo ancora alla fase degli annunci. Nessuna novità concreta per molti degli strumenti previsti dal piano, dallo spray al peperoncino in dotazione ai conducenti ai sistemi antincendio. Inoltre non ci risulta che le aggressioni siano in calo, come pure i mezzi che vanno a fuoco», ha commentato Celli.Dopo la gara andata deserta per l'acquisto di 320 nuovi autobus per Atac, Meleo ha informato l'assemblea sulle prossime mosse del Comune a 5 Stelle: «Parteciperemo con risorse più ingenti alla gara Consip che si aprirà a fine mese, quindi una quota di questi bus sarà acquistata attraverso questa gara. Speriamo di poterli avere a marzo 2019».Nel corso della stessa riunione, in tema di mobilità il consiglio ha votato anche una mozione a prima firma di Lavinia Mennuni (FdI) che punta a prolungare la metro C ancora oltre l'obiettivo di piazzale Clodio. «Si impegna il sindaco a prolungare il tracciato sulla direttrice della via Cassia, passando per lo Stadio Olimpico, Ponte Milvio, Giochi Delfici, ospedale San Pietro, Tomba di Nerone, Grottarossa fino al sant'Andrea», hanno spiegato da Fratelli d'Italia.riproduzione riservata ®