Autismo, domani il Giorno dell'unicità

Domani, data in cui nel mondo si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, si svolgerà nell'Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole l'evento La giornata dell'unicità.

L'idea nasce dal desiderio di sensibilizzare il territorio e gli alunni su questa tematica delicata e dalla volontà di essere vicini alle famiglie con figli diversamente abili, che lottano fin dalla primissima infanzia per apprendere attività quotidiane semplici o per vedere riconosciuti i propri diritti.

Il programma della giornata dell'unicità prevede giochi a squadre dal titolo l'unione fa la forza e una sfilata degli alunni sulle note di Un mondo migliore di Vasco Rossi. Previsto, subito dopo, un lancio di palloncini bianchi con dei messaggi ideati dai ragazzi e il saluto delle Istituzioni. Successivamente gli alunni dell'Istituto parteciperanno a convegni tenuti nelle classi da specialisti delle strutture riabilitative di zona e da allenatori di squadre con giocatori diversamente abili, o guarderanno dei cartoni animati sul tema della disabilità e leggeranno dei brani assieme alle insegnanti.

