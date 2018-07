Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Autentica e naturale, segni caratteristici di Douglas, la catena di profumerie che si veste di nuovo con un logo rinnovato e una nuova filosofia. E se i punti La Gardenia e Limoni si trasformeranno in Douglas, all'interno tutte le profumerie avranno a disposizione le beauty lounge ovvero punti di bellezza professionali, 45 entro un anno. Si va dallo skincare viso e corpo al nail bar, capelli (foto), eyebrow bar, depilazione, make-up, pulizia viso, scuola di trucco, con lezioni per ogni occasione, matrimonio compreso (a domicilio). E poi rafforzamento della tecnologia e del dialogo con le clienti attraverso i servizi on line.Nuova anche la campagna grazie al fotografo di moda Peter Lindbergh con i volti di Cara Delevingne, Amber Valletta, Alexa Chung (foto), Lineisy Montero, Jon Kortajarena e la top influencer Caro Daur: icone internazionali di stile e bellezza. (P.Pas.).