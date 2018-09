Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aumentare la sicurezza a bordo degli autobus della Capitale, anche grazie a 240 nuove telecamere in arrivo. Con questo obiettivo l'Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma, ha pubblicato sul suo portale ufficiale un bando di gara per stipulare un accordo quadro per la fornitura e l'installazione di un sistema di video-sorveglianza a bordo dei bus cittadini.Il sistema di bordo richiesto dall'azienda prevede, tra le altre cose: tre telecamere interne in grado di registrare audio e video in formato digitale, una telecamere per riprese esterne e pc portatili per visualizzare e scaricare i filmati direttamente a bordo. Il valore stimato, per un numero massimo di 240 apparati è di circa 787 mila euro più Iva. La durata complessiva dell'accordo è fissata in due anni dalla date di stipula. Mentre l'importo del primo contratto applicativa per la fornitura di 25 impianti è stimato in 98.729 euro. Del potenziamento della vide-osorveglianza sui mezzi di trasporto pubblico della Città Eterna si parla da tempo: la misura è stata richiesta a più riprese anche dagli stessi lavoratori, per contrastare gli episodi di aggressione ai loro danni durante l'orario di lavoro.(P.L.M.)