Aumentano i dubbi per gli italiani prossimi alla pensione dopo la stima diffusa dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb): chi uscirà dal lavoro con quota 100, infatti, avrà un assegno pensionistico più basso di quello che avrebbe avuto con l'uscita con l'età di vecchiaia tra il 5% e il 30% dell'importo lordo. Va anche detto che le ragioni dell'assegno ridotto comunque non considerano il vantaggio dell'aver anticipato il pensionamento e, quindi, gli anni in più di trattamento ricevuto.Ma perché il possibile taglio del 30%? Semplicemente perché se si esce con la quota 100 pura (62 anni di età e 38 di contributi) si anticipa di 5 anni l'uscita dal lavoro rispetto all'età di vecchiaia (67 anni nel 2019) e alla pensione anticipata attuale (42 anni e 10 mesi di contributi, che potrebbe però diventare pari a 43 anni e tre mesi). In questi 5 anni non si verseranno contributi che quindi non andranno a rimpolpare il montante pensionistico.Il vicepremier Salvini afferma però che «Iniziamo a smontare pezzo per pezzo la Fornero. Se serviranno più soldi, chiederemo più soldi. Quota 100 è un'opportunità, noi non costringiamo nessuno a fare niente. Non ci saranno penalizzazioni ma libertà di scelta. Si comincerà all'inizio del nuovo anno. Chi riterrà di rimanere sul posto di lavoro, potrà farlo. Calcoliamo che non tutti andranno istantaneamente in pensione, anche perché nel Pubblico impiego dovremmo studiare degli scaglioni sennò rischierebbero di bloccarsi alcuni settori della PA». (M.Fab.)