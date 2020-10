Aumentano i contagi: 248 positivi

Simone Pierini

Altri 248 casi positivi nel Lazio, 4 in più rispetto a domenica. La regione però è l'unica in Italia ad aver mantenuto lo stesso numero di tamponi (11 mila) a dispetto dell'imponente flessione nazionale (60 mila). L'assessore D'Amato ha annunciato - oltre a un'ulteriore stretta sui controlli della movida - il via alle attività del progetto pilota dei test antigenici con prelievo salivare nelle scuole, in collaborazione con l'istituto Spallanzani e l'A.O San Camillo.

Sono ben 105 i casi registrati a Roma mentre resta forte l'attenzione al cluster che si è diffuso a Latina (con altri 22 positivi). Sono invece 5 i decessi mentre resta invariato il dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (48). Sale di 27 unità il numero di ospedalizzati con sintomi in altri reparti che ora è arrivato a quota 737. Il territorio più colpito nella giornata di ieri è quello della Asl Roma 1 (47 casi accertati) mentre sono 38 i contagi nella Asl Roma 2 e 20 nella Asl Roma 3.

In provincia il picco è stato registrato nella Asl Roma 5 (con 40 casi positivi, di cui 22 legati a casi già noti). Nelle altre province laziali, esclusa Latina, 25 nuovi casi provengono da Viterbo, 13 da Frosinone e 9 da Rieti.

Martedì 6 Ottobre 2020, 05:01

