Aumentano i casi a Roma: sono 111

Enrico Chillè

Sono 154 i nuovi casi di Covid in tutto il Lazio (di cui 111 a Roma, 27 in provincia, 8 a Latina, 6 a Frosinone, uno a Viterbo e uno a Rieti). Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso a Roma.

Continua il monitoraggio costante negli aeroporti (degli oltre 11mila tamponi processati nelle ultime 24 ore, circa 2mila sono stati eseguiti ai passeggeri di Fiumicino e nei due scali sono 6 i positivi accertati) e per i casi di rientro in generale, ancora una volta concentrati soprattutto su chi torna dalla Sardegna. Continuano i test sierologici al personale docente e non docente della Scuola. «Valore RT previsto di 0,76 anche il Ministero della Salute e l'Iss giudicano buono il tracciamento», ha spiegato l'assessore regionale Alessio D'Amato.

Gli attuali positivi nel Lazio sono 3544 (137 in più rispetto al giorno prima), di cui 3184 in isolamento domiciliare (+129 nelle ultime 24 ore), 351 ricoverati (+8 nelle ultime 24 ore) e nove pazienti in terapia intensiva (dato stabile). Dall'inizio dell'emergenza i casi totali accertati sono 11600, con 7177 guariti (+16 rispetto al giorno precedente) e 878 deceduti.

Venerdì 4 Settembre 2020

