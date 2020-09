Aumentano contagi, morti e pazienti in terapia intensiva

Simone Pierini

Come curiosamente accade, la giornata del giovedì mostra un discreto aumento nei dati del contagio. Ieri si sono infatti sfiorati i 1600 casi positivi in più a fronte di quasi duemila tamponi in meno rispetto a mercoledì (94.186). Numeri che restano ancora in sostanziale controllo con le regioni che continuano a registrare la coda del contagio estivo con molti positivi provenienti da Paesi esteri o dalla Sardegna, oltre ai primi focolai in aziende nel post rientro dalle vacanze. La Lombardia guida nuovamente l'Italia con 245 nuovi casi seguita dalla Campania con 180, dal Lazio con 163 e dal Veneto con 147. Occhi puntati anche sulla Liguria che ha fatto segnare 114 nuovi positivi ma con un numero bassissimo di tamponi (meno di tremila). Altri dieci i decessi, consistente l'aumento delle terapie intensiva che ha raggiunto quota 164 (+14 rispetto a ventiquattro ore prima).

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Settembre 2020, 05:01

