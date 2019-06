Augurio di morte alla Raggi, il web insorge

Insorge la Rete in seguito al post apparso venerdì scorso sulla pagina Facebook di Li sanpietrini nun se toccano, che augura la morte al sindaco di Roma Virginia Raggi. «Grazie Virginia per la tua continua opera di distruzione di Roma. Che tu sia maledetta, attendiamo il tuo decesso», è scritto sul social.Ma il popolo del web si ribella di fronte al tremendo augurio. «Bell'esempio di civiltà invece il vostro! Augurare la morte ad una persona...ignoranti, cafoni e turpi. Queste si che ve le meritate», risponde un utente..... «Chi morte ad altri spera...la Sua morte presto si avvera...», attacca un altro post ed un altro cybernauta si chiede: «Ma perché non hanno rimesso i sampietrini? Io lo segnalerei alla ditta che ha eseguito i lavori Che c'entra la Raggi!».

«Al di là del fatto che i lavori su questa strada sono di competenza municipale e che sicuramente hanno trattato interventi ai sottoservizi, il fatto di augurare la morte a qualcuno vi qualifica per quello che siete. Neanche le bestie sarebbero arrivate a tanto! Vi dovete solamente vergognare!», ha replicato ieri Annalisa Bernabei, consigliere comunale M5s di Roma Capitale.

Lunedì 10 Giugno 2019, 05:01

