Auguri da Totti a Arbore

Romolo Buffoni

Alla festa di Leggo anche stelle dello sport e dello spettacolo. «Leggo è il giornale che leggo con sincera avidità tutti i giorni - ci scrive Renzo Arbore - Mi piace farlo soprattutto grazie all'edizione digitale scaricabile su leggo.it, ma confesso che lo sfoglio con piacere anche quando riesco a trovarlo per strada. Credo che la qualità maggiore di Leggo sia la simpatia che riesce a trasmettere ai suoi lettori. Ora, a 18 anni compiuti, può decidere di andare a votare, di guidare, ma soprattutto di usare la propria maturità unita alla vivacità della gioventù. A noi serve un giornale scetato, sveglio, come dicono a Napoli. E Leggo, spesso, si fa preferire anche ai cosiddetti giornaloni. Buon compleanno, amico quotidiano».

Dal Comandante degli showman al Capitano per antonomasia, ovvero Francesco Totti: «Siete nati sotto una buona stella, se il vostro primo numero è uscito nel marzo del 2001 - ricorda la bandiera della Roma - Di lì a pochi mesi la città si sarebbe stretta intorno a noi, Campioni d'Italia dopo una lunga attesa. Nel farvi gli auguri per i vostri primi diciotto anni un traguardo importante nel complesso panorama dell'editoria mi viene in mente proprio il lungo abbraccio con la gente, partito al fischio finale di Roma-Parma e durato una settimana e oltre. In un istante eravamo diventati testimoni di uno spettacolo incredibile, mentre pensavamo già a una nuova storia da scrivere. Un po' come capita a voi». Da una fascia nobile all'altra, ecco Giorgio Chiellini, leader della Juve e della Nazionale: «Complimenti a nome di tutta la Juventus per questo importante traguardo. Oggi Leggo diventa maggiorenne, un compleanno speciale che va festeggiato nel migliore dei modi. Continuate così!». Bianconeri in vantaggio? Ecco il pari dell'Inter: «Caro Leggo, oggi diventi maggiorenne, tantissimi auguri! Ci hai accompagnato in tutti questi anni raccontando pagine della nostra storia, ora la storia da celebrare è la tua: siamo felici di farlo insieme a te. Buon compleanno!», firmato Javier Zanetti vicepresidente e bandiera interista. Non è da meno l'altra metà di Milano: «Buon Compleanno a Leggo - ci scrive Franco Baresi, bandiera e brand ambassador milanista - Vi auguriamo di spegnere ancora molte candeline e la possibilità di raccontare con la professionalità e la passione di sempre, tantissime imprese dello sport italiano».

La Lazio allarga a Leggo la festa per il derby vinto: «Tre coppe Italia e due Supercoppe: ne hai raccontate di vittorie della Lazio - scrive capitan Lulic - Buon 18° compleanno, continua a tenerci informati e noi continueremo a darti belle pagine di sport da raccontare». Ci fa molto piacere dare la chiusura a Diletta Leotta, volto (bellissimo) di Dazn: «Ne hai scritte tante, di pagine, in questi 18 anni. Sempre lì, puntuale, gentile e gratis ogni mattina. Buon compleanno Leggo!».

