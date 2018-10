Auditorium, una stagione di stelle

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cinquecento concerti e spettacoli, oltre 50 lezioni e 11 tra festival e rassegne che ospiteranno i grandi protagonisti della scena musicale e culturale italiana e internazionale. Sono i numeri della diciassettesima stagione dell'Auditorium Parco della Musica, presentata dal presidente e dall'ad di Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina e Josè DosalUna stagione pensata per tutti i pubblici e ricca di sorprese. È proprio questa trasversalità che ha consentito all'Auditorium di registrare un aumento del 3% di presenze (circa 312mila) con un incasso totale maggiore del 13% rispetto allo stesso periodo del 2017.Musica internazionaleBen Harper che ritorna all'Auditorium per un concerto già sold out, The Musical Box storica tribute band dei Genesis, i Morcheeba, il grande virtuoso della chitarra Tommy Emmanuel, il trio brasiliano Tribalistas, Ben Frost, Richard Galliano, Goran Bregovic ma soprattutto Take That e Toto. Per quanto riguarda il Jazz, sempre di casa all'Auditorium, tra i molti concerti si parte con il trombettista Enrico Rava, poi il sassofonista Joe Lovano per proseguire con il nuovo atteso progetto di Stefano Bollani fino al ritorno di John Scofield a febbraio.Musica italianaRitorna Malika Ayane, grandi protagonisti della canzone come Edoardo Bennato, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Mario Biondi, Nicola Piovani, Luca Barbarossa e Sergio Cammariere.Natale all'AuditoriumConcerti con grandi protagonisti: Sergio Cammariere, Irene Grandi, Pastis, Luca Barbarossa, Max Gazzè, Giovanni Allevi, Nicola Piovani e Mario Biondi. Dal 21 dicembre ritorna inoltre il festival Gospel.