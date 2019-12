Auditorium, concerto di beneficenza per i bimbi con la banda della Polizia

Mario Fabbroni

Raccogliere fondi da destinare a progetti di arte e scienza per bambini bisognosi in Giordania, Kenya ed Ucraina attraverso Unicef Charity May, Action for Children in Conflict e Fondazione Pianoterra.

L'obiettivo è davvero nobile, tanto che la Fondazione no-profit Carano 4 Children in collaborazione con la Polizia di Stato spera di vendere davvero tanti biglietti fino a riempire ogni posto dell'Auditorium Parco della Musica nella Capitale.

Del resto lo spettacolo con il concerto della Banda musicale della Polizia di Stato, presentato da Paola Saluzzi, offrirà un ricco programma di brani classici e canti natalizi, impreziosito dalle musiche del Maestro Ennio Morricone e dai giovani cori dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia. Al centro della serata di domenica 15 dicembre alle 18.30 (è possibile acquistare i biglietti attraverso Ticketone.it oppure presso il botteghino dell'Auditorium) anche le favole di Leonardo da Vinci, affidate alla voce di Luisa Ranieri.

L'iniziativa si celebra in occasione del 500° anniversario dalla scomparsa di Leonardo da Vinci e del 30° anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dell´Infanzia: vuole stimolare bambini e ragazzi, grazie a concorsi su scala europea, nello sviluppo di capacità artistiche e scientifiche, nonché di aiutare bambini bisognosi, con interventi pedagogici ed educativi incentrati su arte e scienza. Ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, il sostegno dell'Unesco ed il patrocinio della Commissione Europea oltre che del Parlamento Europeo.

riproduzione riservata ®

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA