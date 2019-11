AUDITORIUM

Afkham dirige

Brahms e Wagner

Alla Sala Santa Cecilia dell'Auditorium, il giovane direttore tedesco David Akfham stasera alle 20.30 torna a dirigere orchestra e coro dell'Accademia Nazionale (repliche venerdì alle 20.30, sabato alle 18). Il concerto nell'Auditorium si apre con il Preludio e morte di Isotta dal Tristano e Isotta di Richard Wagner. Poi l'opera di Lindberg, su testo in svedese della poetessa finlandese Edith Södergran, infine, la Terza Sinfonia di Johannes Brahms.

REGALI SOLIDALI



Apre Spazio Natale

di Emergency

Da sabato fino al 24 dicembre sarà attivo in via IV Novembre 157/b lo Spazio Natale Emergency: tutti i giorni, dalle 10 alle 20, sarà possibile scegliere un regalo tra agende e calendari, accessori e capi d'abbigliamento, libri e giocattoli, gadget e prodotti enogastronomici. Il ricavato sarà destinato agli ospedali di Emergency in Afghanistan e Iraq. Circa 650 le aziende italiane che hanno donato i loro prodotti. Sabato 7 e domenica 8 dicembre, in 80 piazze italiane, si potrà invece scegliere il Panettone fatto per Bene.

