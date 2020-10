Audiovisivo in crisi «Subito risorse alla Rai per la ripresa»

ROMA La crisi sanitaria ha colpito duramente anche il settore dell'audiovisivo determinando un calo nel numero di registrazioni di nuove imprese (149, 40 in meno rispetto all'anno precedente) e una crescita delle cessazioni (261, 27 in più). Lo dicono i dati del Secondo rapporto sulla produzione audiovisiva nazionale presentato dall'APA (Associazione Produttori Audiovisivi) alla sesta edizione del MIA. È un mercato in grande movimento quello dell'audiovisivo italiano, con una tendenza di crescita cui la pandemia ha imposto uno scossone, di segno molto negativo per le sale cinematografiche ma di ulteriore impulso per le piattaforme on demand. «Ci auguriamo che anche l'anno prossimo si garantiscano un fondo straordinario e il tax credit maggiorato, come per l'èra Covid, e che nel Recovery Fund siano individuate le risorse per l'audiovisivo», ha detto il presidente Apa Giancarlo Leone, il quale, sottolineando il ruolo fondamentale della Rai, che produce il 75% delle ore stagionali di fiction italiana, lancia un appello al governo per «riconoscere alla Rai quella quota di extragettito da canone e di trattenute fiscali che valgono 180 milioni di euro l'anno». «Continuiamo a investire ha risposto l'Ad Rai Fabrizio Salini ma senza il riconoscimento di ciò che si deve alla Rai, avremo meno risorse per farlo». (M. Gre.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Ottobre 2020, 05:01

