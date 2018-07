Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniOre da incubo nelle zone di Mantova e Alessandria, flagellate da due trombe d'aria. Un altro vortice di vento e pioggia si è abbattuto sul Mugello, mentre in Liguria il maltempo ha spazzato via ombrelloni e cabine di decine di stabilimenti balneari causando un fuggi fuggi generale soprattutto sulla Riviera di Ponente. Torino non ha visto solo Cristiano Ronaldo ma pure un tremendo temporale che ha allagato importanti strade del centro come se fosse esondata la Dora.E oggi, mentre il sole potrebbe addirittura fare di nuovo capolino laddove la pioggia l'ha fatta da padrone nelle scorse ore, guardano preoccupati il cielo plumbeo i cittadini di buona parte della Toscana, del Lazio, della Campania. Qui dovrebbe essere il vento a ricordare che l'estate proprio non sembra volerne sapere di stabilizzarsi sul Belpaese.Anche dieci gradi in meno, ecco le temperature registrate laddove il maltempo non ha lasciato scampo.In Emilia Romagna ad esempio l'intera giornata di oggi sarà caratterizzata da un'allerta meteo di colore giallo. Coinvolte le province di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. Piange soprattutto l'agricoltura: grandinate a macchia di leopardo dal Veneto alla Lombardia alla Toscana con campi di mais distrutti, vigneti danneggiati, piante da frutto divelti, capi allagati e tetti scoperchiati sono il risultato di un monitoraggio della Coldiretti. Oltre mezzo miliardo di euro il salato conto dei danni provocati alle campagne dall'inizio dell'anno. Danneggiate le coltivazioni di mele e pere, colpite in parte anche dalla grandine. Niente acqua potabile dai rubinatti di migliaia di abitazioni a Sassari, ma in tutta la Sardegna le spiagge sono state precipitosamente abbandonate. Black out elettrici segnalati un po' ovunque al centro-nord. E disagi a Bologna, con voli aerei restati a terra o dirottati altrove.