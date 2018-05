Lunedì 14 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attrici raccomandate da personaggi noti, attori particolarmente stravaganti, melliflui produttori diventano inaspettatamente i protagonisti delle giornate di un giovane regista il quale, per calmare gli stati d'animo, spesso infuocati, ricorre ad un Valium. Debutta domani, al Cometa Off, Valium. Commedia antistress firmata da Alessandro Sena con Niccolò Albanese, Stefano Antonucci, Giorgio Carosi, Marine Galstyan, Raffaele La Pegna, Giada Lorusso, Vittoria Rossi, Francesca Romana Scartozzi e Francesco Sgro. A rendere tutto molto difficile, ma anche divertente, una serie di imprevisti che da problemi diventeranno opportunità e la comparsa di alcuni personaggi che durante le prove sconvolgeranno i piani di lavoro del giovane autore. Per vivere, per amare o per trovare un posto sotto la migliore luce, così come sono costretti a fare i protagonisti di questa commedia.Via L. della Robbia 47, da domani al 20/05,16 euro, 0657284637