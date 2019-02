Attraversano i binari: falciati dal tram

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luca CalboniFalciati dal tram su viale Trastevere: due anziani, un uomo e una donna, probabilmente senza fissa dimora, sono stati travolti da una delle vetture della linea 8, all'altezza dell'incrocio con via di San Francesco a Ripa. Inutile la frenata di emergenza del ferrotranviere, che non è riuscito a impedire - nonostante la pronta reazione - che la coppia finisse investita.La vicenda è avvenuta ieri, poco dopo le 8 di sera: secondo quanto racconta chi ha assistito allo scontro, l'anziano travolto avrebbe litigato con la donna e avrebbe cercato di attraversare le rotaie di viale Trastevere, mentre la donna avrebbe cercato più volte di farlo desistere, finché entrambi hanno deciso di passare comunque e, non avvedendosi del mezzo in arrivo, sono stati travolti dal tram.I due anziani sono stati soccorsi dal 118 e sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Roma Capitale per effettuare i rilievi. Anche il ferrotranviere alla guida del mezzo ha avuto bisogno dell'assistenza dei sanitari, a causa del violento choc subito nell'incidente.Non si registrano feriti fra i passeggeri del tram, mentre la viabilità ha subìto pesanti ripercussioni, a cominciare dalla linea 8: Atac ha sospeso subito il percorso su binari, intasati da diversi tram incolonnati su viale Trastevere, attivando un servizio di bus navette sostitutivi da piazza Venezia alla stazione Trastevere. Anche il traffico è rimasto paralizzato, da lungotevere fino al luogo dell'incidente: le macchine incolonnate infatti sono state costrette dai caschi bianchi della municipale ad effettuare una inversione ad U e a ritornare in direzione del Tevere, il tutto per permettere con maggiore facilità il passaggio dei mezzi di soccorso.