Attività didattiche, visite guidate e cacce al tesoro. Per le Giornate Nazionali dell'Archeologia il Parco archeologico del Colosseo apre agli appassionati di storia e reperti antichi. Tre giorni di eventi in tutta l'area archeologica che trasformeranno il Parco in un grande laboratorio all'aria aperta, con ricostruzioni storiche in luoghi normalmente non accessibili.

Un emozionante viaggio nel tempo per grandi e piccini che si snoda al Foro Romano, lungo le tabernae della via Nova, alla Casa di Augusto e all'interno dei palazzi imperiali del Palatino. Per toccare con mano la vita quotidiana degli antichi romani, in un itinerario dalla preistoria all'età imperiale. Tra le attività, dimostrazioni di archeologia sperimentale - con realizzazione dal vero di manufatti dell'età preistorica, protostorica e romana - ricostruzioni del conio monetale e dell'esercito romano, approfondimenti sul cibo e i commerci nel Mediterraneo antico. Visite guidate alla Casa di Scauro presso l'Arco di Tito e al roseto presso gli Horti Farnesiani. (F. Pic.)

Parco archeologico

del Colosseo, Arco di Tito, via Sacra, oggi alle 15,30 e 17,30, domani alle 10,30, 15,30 e 17,30, 6/12 anni, laboratori gratuiti, max 15 Info e pren. museoapr.it

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

