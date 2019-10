Attimi di panico in zona Serpentara. Ieri pomeriggio un autobus della linea 93 si è scontrato con un autocarro, provocando due feriti e paralizzando il traffico per diverse ore. L'incidente è avvenuto in via Gianna Pederzini, all'intersezione con il viadotto Saragat. Secondo una prima ricostruzione l'uomo alla guida dell'autocarro, un Fiat Fiorino, avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo andando a colpire violentemente la parte anteriore del bus. Al momento dell'impatto c'erano a bordo 15 persone. Tutte fortunatamente rimaste illese. Il conducente del bus è stato soccorso e trasportato all'ospedale Sant'Andrea in codice giallo, mentre l'uomo alla guida del furgone in codice rosso. La Polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel frattempo si attendono i risultati degli esami sullo stato alcolemico e tossicologico del conducente dell'autocarro.

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

