Attesi Pirandello ed i 20 anni di Google

Lorena LoiaconoMezzo milione di studenti col fiato sospeso e alle prese, stasera, con la fatidica notte prima degli esami: da domani si parte con la temuta prova di maturità, che ha tolto il sonno a generazioni di giovani ma che è alla sua ultima volta in questa forma, visto che dal prossimo anno si cambia. Niente più quizzone, restano le prove scritte di italiano e della materia specifica per indirizzo scolastico. Inoltre - sempre dal 2019 in poi, il voto finale terrà presente il curriculum dello studente negli ultimi tre anni e non il solo esito della prova finale.L'esame di Stato, infatti, di certo non seleziona: 12 mesi fa il 99,5% dei candidati ammessi è stato promosso. Un trend in crescita costante visto che nel 2013 i maturati furono il 99,1% e sono andati via via aumentando raggiungendo nel 2017 la quasi totalità.Eppure viene messa in moto una macchina gigantesca: per la maturità 2018 sono oltre 510mila i candidati provenienti da 25.606 classi e verranno esaminati da 2.865 commissioni. «L'esame di maturità non ha senso oggi, non valuta niente di nuovo rispetto al giudizio dei docenti negli ultimi tre anni delle superiori spiega Giammarco Manfreda, coordinatore della Rete degli studenti medi -. Infatti i voti finali non sono mai tanto difformi da quelli avuti durante il percorso. E' diventato solo una formalità».A distanza di un mese e mezzo dall'esame di Stato, infatti, molti ragazzi si ritrovano alle prese con i test per l'accesso alla facoltà prescelta: e allora ci si chiede a cosa servano tante valutazioni, con inevitabile impiego di tempo e risorse.Secondo un sondaggio di Skuola.net, per la maturità uno studente spende anche 750 euro tra libri e ripetizioni private e lo stesso accade per il test di ingresso all'università.Tuttavia proprio in vista del percorso accademico Mario Rusconi, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi del Lazio, ha un parere opposto: «Con 4 membri esterni su 7 in commissione, gli studenti si preparano all'esame universitario o al colloquio di lavoro con degli sconosciuti. Ma è una sorta di audit fatto da docenti esterni che valutano la preparazione dei ragazzi, in mancanza di un vero e proprio sistema di valutazione della scuola».Comunque domani si parte: a rompere il ghiaccio sarà la temuta prova di italiano che non manca di scatenare tototemi e previsioni. Tra gli argomenti più quotati ci sono Pirandello (assente dal 2003), i 70 anni della Costituzione Italiana e il Caso Moro, l'immigrazione e il femminicidio per l'attualità, i 50 anni dalla morte di Martin Luther King e dal '68 in Italia, gli 80 anni dalle leggi razziali e i 20 anni dal lancio di Google.riproduzione riservata ®