Atterraggio di emergenza col suo elicottero: il tenore sconvolto

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Andrea Bocelli, con la sua voce, è abituato a volare alto. Quando però se ne sta lassù e un banco di nebbia gli crea problemi d'atterraggio, la musica cambia. Partito ieri all'alba da Forte dei Marmi in elicottero («per arrivare puntuale da voi giornalisti, senza problemi di traffico») il tenore toscano è stato costretto a una fermata d'emergenza «in un luogo sperduto nel nulla». Ecco perché si è presentato all'appuntamento con un'ora secca di ritardo. Molta paura, anche se dissimulata. A Filippa Lagerback, che lo introduce con un elenco sterminato dei suoi record, Bocelli risponde: «Ti assicuro che quando sei in volo in mezzo alla nebbia tutte queste cose non contano. Volevo solo avere i piedi per terra». E al momento di cantare insieme a suo figlio Matteo sulle note di Fall On Me, il tenore si è scusato: «Potrò non avere la voce perfetta, per l'alzataccia e per la disavventura in volo». (F. Cos.)