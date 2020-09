Attenzione al diabete Lada

Antonio Caperna

ROMA- Il 10-15% di chi è affetto da diabete di tipo 2 in realtà è affetto da forma particolare di nome LADA', ovvero diabete autoimmune dell'adulto'. Per la maggior parte delle persone esistono solo due tipi di diabete, il tipo 1 che colpisce i giovani ed è una malattia autoimmune, e il tipo 2, molto più frequente (90-95% di tutti i tipi di diabete) che colpisce dalla mezz'età in avanti. Ma in realtà, anche se poco note, esistono diverse altre varianti. A differenza del diabete di tipo 1, il LADA ha una evoluzione più lenta e chi ne è affetto può arrivare alla terapia con insulina anche dopo molti anni dalla diagnosi. Inoltre vanno valutati autoanticorpi diretti verso le cellule pancreatiche che producono insulina. La caratterizzazione di questa forma di diabete è stata possibile negli ultimi anni anche grazie ai numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali nell'ambito del progetto italiano NIRAD. «LADA una è forma particolare di diabete che insorge in età adulta, ma riconosce una patogenesi autoimmune, simile al diabete tipo 1 ad insorgenza giovanile, in quanto determinato dalla distruzione delle cellule pancreatiche, che producono insulina da parte del proprio sistema immunitario», spiega la prof.ssa Raffaella Buzzetti, coordinatrice del progetto NIRAD (Non InsulinRequiring Autoimmune Diabetes), finanziato dalla Fondazione Diabete e Ricerca' della Società Italiana di Diabetologia (SID).. L'algoritmo proposto per la diagnosi si basa sulla valutazione della riserva insulinica, ottenibile con un semplice dosaggio su prelievo di sangue, che indirizza verso la terapia più appropriata.

