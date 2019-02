«Attenti all'Empoli, se la gioca alla pari»

Giovedì 7 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA Una Lazio stanca e a corto di fiato ma pronta a non mollare. Parola di Simone Inzaghi che alla vigilia della sfida con l'Empoli fa il punto sugli infortunati: «Gli unici che preoccupano sono Immobile e Luis Alberto che vanno verificati». Scongiurata la lesione per l'attaccante che però verrà risparmiato in vista della gara con il Siviglia, lo spagnolo è affaticato e potrebbe partire dalla panchina. Squadra costretta a giocare questa sera per il Sei Nazioni di Rugby scelta poco gradita al tecnico: «Avremmo preferito giocare nel weekend ma faremo comunque una grande partita. Fisicamente siamo stanchi ma a livello mentale la squadra sta bene perché viene da due vittorie consecutive importanti».Gara sulla carta alla portata ma l'ultima sfida a Frosinone ha dimostrato che non esistono partite facili: «Si verranno a giocare la partita ma vogliamo vincere. La corsa Champions? Ci arriva chi sarà più continuo». Out lo squalificato Parolo, tornerà Milinkovic mentre Berisha è in vantaggio su Luis Alberto. Esordio per Romulo, Correa farà coppia con Caicedo.(E.Sar.)