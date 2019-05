«Attenti a Thiem, l'anti Nadal»

Claudia Faggioni

ROMA - È stato il numero 1 del tennis italiano per quattro anni e mezzo, dal maggio 2003 al settembre 2007, anno in cui ha raggiunto una storica semifinale a Roma, ben ventinove anni dopo Panatta (e battendo Roger Federer). Con gli Internazionali d'Italia appena conclusi, e il Roland Garros al via da ieri, Filippo Volandri traccia bilanci e previsioni.

Il Foro Italico ha incoronato Nadal, ma ha mostrato che il tennis azzurro gode di ottima salute.

«Il bilancio è strapositivo. Erano forse quarant'anni che il tennis italiano, nell'ambito maschile, non attraversava un momento così buono. Abbiamo grandi campioni come Fognini e grandi giovani come Sinner, Musetti e diversi altri nati tra il 2001 e il 2003 che possono fare molto bene».

Da responsabile tecnico del Centro Federale di Tirrenia, crede che Sinner sia pronto al grande salto?

«È il più maturo tra i giovani emergenti. Ha già un anno di professionismo alle spalle, tra tornei Futures e Challenger. Siamo sicuri che arriverà in alto, quanto in alto lo vedremo. È un ragazzo molto serio, nato a 7 km dal confine con l'Austria. E si allena con Piatti, dunque è in ottime mani».

È partito il Roland Garros. Previsioni?

«Nadal è senza dubbio l'uomo da battere. Se è già difficile sconfiggerlo sulla terra in due set su tre, con tre set su cinque diventa ancora più complicato, a meno che non abbia qualche problema fisico. Anche Djokovic ha ritrovato il suo miglior tennis. E poi c'è Thiem, che a Roma non è andato bene, ma può sicuramente dire la sua a Parigi».

E gli azzurri?

«Fognini ha l'occasione di entrare nei primi 10 del mondo. Fisicamente non è al cento per cento, ma nonostante questo è riuscito a trionfare a Montecarlo. Che si lamenti un po' ormai ci siamo abituati; anzi, finché si lamenta va bene...».

